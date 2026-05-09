С фасада исторического дома в центре Нижнего Новгорода рухнула штукатурка

Вчера вечером с фасада 29-го дома по улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде упал внушительный кусок штукатурки, сообщает паблик «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».Инцидент произошёл у здания, расположенного напротив Банка России. По счастливой случайности, никто не пострадал.29-й дом по Большой Покровской — объект культурного наследия регионального значения. Это образец советской неоклассической архитектуры послевоенного периода, построенный в 1954 году. Изначально здание предназначалось для работников завода «Красное Сормово».
