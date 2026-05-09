Пять человек пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять человек, включая ребенка и трех сотрудников скорой медицинской помощи, пострадали в регионе в результате атак Вооруженных сил Украины.
Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в поселке Разумное Белгородского округа беспилотный летательный аппарат нанес удар по коммерческому объекту. «Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — резаная рана лица, у водителя и фельдшера — осколочные ранения плеч, ещё у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног», — говорится в заявлении.
Глава региона уточнил, что ребенок направляется в детскую областную клиническую больницу, остальные пострадавшие — в областную клиническую больницу.
По данным губернатора, в результате атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также павильон и 18 автомобилей.