Пять человек пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Атака ВСУ на Белгородскую область привела к ранению пяти человек, включая ребенка и бригаду скорой помощи. По данным губернатора, дрон ударил по коммерческому объекту в поселке Разумное. Пострадавшие госпитализированы, повреждены фасад здания, павильон и 18 автомобилей. Подробности происшествия уточняются.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять человек, включая ребенка и трех сотрудников скорой медицинской помощи, пострадали в регионе в результате атак Вооруженных сил Украины.

Как написал Гладков в своем Telegram-канале, в поселке Разумное Белгородского округа беспилотный летательный аппарат нанес удар по коммерческому объекту. «Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — резаная рана лица, у водителя и фельдшера — осколочные ранения плеч, ещё у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног», — говорится в заявлении.

Глава региона уточнил, что ребенок направляется в детскую областную клиническую больницу, остальные пострадавшие — в областную клиническую больницу.

По данным губернатора, в результате атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также павильон и 18 автомобилей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше