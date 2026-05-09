Более 40 детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2026 года

Шестеро из них попали под колеса по собственной неосторожности.

Источник: Комсомольская правда

С начала года на дорогах Нижнего Новгорода произошло 38 аварий с участием детей, в которых 42 юных нижегородца получили ранения. Такую статистику приводит городская Госавтоинспекция.

Больше всего детей пострадало на дорогах Автозаводского района — 12 несовершеннолетних. В Нижегородском районе травмы получили девять ребят, в Приокском еще семеро. По пять детей пострадали в Сормовском и Ленинском районах. В Советском и Московском районах случилось по два ДТП с участием несовершеннолетних, а Канавинский район, к счастью, обходится без подобных происшествий.

В шести случаях дети пострадали по собственной неосторожности: они переходили проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом находился пешеходный переход. В связи с приближением летних каникул Госавтоинспекция напоминает родителям, что именно сейчас особенно важно следить за поведением детей на дороге.