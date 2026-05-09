42 ребёнка получили травмы на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

Шестеро из них переходили дорогу в неположенном месте.

Источник: Время

38 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в результате которых 42 ребенка получили ранения различной степени тяжести, зарегистрировано на дорогах города Нижнего Новгорода с начала года. Об этом сообщает отдел ГИБДД городского управления МВД.

В результате собственной неосторожности пострадали шестеро детей — они переходили дорогу в неположенном месте, хотя неподалёку был пешеходный переход.

Больше всего детей пострадали на дорогах Автозаводского района — 12. В Нижегородском районе получили травмы 9 детей. На дорогах Приокского района пострадали 7 человек. На дорогах Сормовского и Ленинского районах получили травмы по 5 детей в каждом районе, на территории Советского и Московского районах города Нижнего Новгорода зарегистрировано по 2 ДТП с детьми в каждом районе.

На дорогах Канавинского района Нижнего Новгорода ДТП с участием детей за указанный период не зарегистрировано.

«С целью недопущения всплеска несчастных случаев с несовершеннолетними на дорогах города и области в период летних школьных каникул Госавтоинспекция Нижнего Новгорода обращается к родителям об усилении контроля за поведением детей со стороны взрослых», — сказано в сообщении.