42 ребёнка получили травмы на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

В результате собственной неосторожности пострадали шестеро детей — они переходили дорогу в неположенном месте, хотя неподалёку был пешеходный переход.
Больше всего детей пострадали на дорогах Автозаводского района — 12. В Нижегородском районе получили травмы 9 детей. На дорогах Приокского района пострадали 7 человек. На дорогах Сормовского и Ленинского районах получили травмы по 5 детей в каждом районе, на территории Советского и Московского районах города Нижнего Новгорода зарегистрировано по 2 ДТП с детьми в каждом районе.
На дорогах Канавинского района Нижнего Новгорода ДТП с участием детей за указанный период не зарегистрировано.
«С целью недопущения всплеска несчастных случаев с несовершеннолетними на дорогах города и области в период летних школьных каникул Госавтоинспекция Нижнего Новгорода обращается к родителям об усилении контроля за поведением детей со стороны взрослых», — сказано в сообщении.