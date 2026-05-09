Более 40 детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

С начала года на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 38 ДТП с участием детей и подростков.

Источник: Нижегородская правда

Больше 40 детей получили травмы на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. Об этом сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

С начала года на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 38 ДТП с участием детей и подростков. В них 42 ребенка получили травмы разной степени тяжести. 6 детей пострадали по неосторожности, переходя дорогу в неустановленном месте.

Больше всего детей пострадали на дорогах Автозаводского района — 12 человек. В Нижегородском районе получили травмы 9 детей. На дорогах Приокского района пострадали 7 ребят. В Сормовском и Ленинском районах получили травмы по 5 детей. В Советском и Московском районах зарегистрировано по 2 ДТП с детьми. На дорогах Канавинского района Нижнего Новгорода ДТП с участием детей не зарегистрировано.

В преддверии летних каникул Госавтоинспекция рекомендует родителям внимательнее следить за своими детьми, чтобы не допустить роста ДТП.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, почему в жару нельзя оставлять в машине детей и животных.