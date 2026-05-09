Высокую пожарную опасность объявили в ряде районов Воронежской области

Высокий IV класс пожарной опасности объявили в 30 районах Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
По данным ведомства, пожарная опасность установлена из-за погодных условий. На остальной территории Воронежской области сохраняется средний III класс пожарной опасности.
По прогнозам синоптиков, 10 мая будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах грозы. Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 8−13 м/с. Температура ночью 9−14 градусов, днём воздух прогреется до 19−24 градусов, местами установится жаркая погода до 29 градусов.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше