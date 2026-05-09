В Бурятии самолет Ан-2 совершил аварийную посадку

«Сегодня воздушное судно Ан-2, осуществлявшее мониторинг лесных пожаров, по техническим причинам совершило аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК “Озерный” в Еравнинском районе Республики Бурятия», — отмечается в публикации.
В ведомстве уточнили, что посадка прошла благополучно. Пострадавших нет. В настоящее время проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В конце марта в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности двигателя аварийно сел пассажирский самолет.