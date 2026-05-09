В Севастополе частично отключат свет

10 мая в отдельных районах Севастополя возникнут плановые перебои с электричеством.
В компании «Севастопольнерго» сообщили, что займутся неотложным ремонтом электросетей, поэтому и ограничат подачу энергии.
Где в Севастополе не будет света 10 мая:
с 9.00 до 11.00.
проспект Генерала Острякова, 172-А;
улица Хрусталева, 105,109,111.
с 13.00 до 15.00.
село Орлиное.
улица Кедровая, 16,1−11,15;
улица Ивана Пахомова, 1-Б, 1-В, 1-Г, 8-А, 16-Ж, 8, 10, 16−22 (чет), 11-А, 9-А, 7,9, 17−23;
улица Тюкова, 97-А, 109-А, 99−111.