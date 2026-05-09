В Севастополе частично отключат свет

Часть Севастополя останется без электричества 10 мая.

Источник: Комсомольская правда

10 мая в отдельных районах Севастополя возникнут плановые перебои с электричеством.

В компании «Севастопольнерго» сообщили, что займутся неотложным ремонтом электросетей, поэтому и ограничат подачу энергии.

Где в Севастополе не будет света 10 мая:

с 9.00 до 11.00.

проспект Генерала Острякова, 172-А;

улица Хрусталева, 105,109,111.

с 13.00 до 15.00.

село Орлиное.

улица Кедровая, 16,1−11,15;

улица Ивана Пахомова, 1-Б, 1-В, 1-Г, 8-А, 16-Ж, 8, 10, 16−22 (чет), 11-А, 9-А, 7,9, 17−23;

улица Тюкова, 97-А, 109-А, 99−111.