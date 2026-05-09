На Свердловской набережной загорелся мотоцикл после ДТП, байкер в больнице

Около четырёх часов дня 9 мая на Свердловской набережной в Петербурге заполыхал отлетевший к дорожному ограждению мотоцикл. Пламя объяло транспортное средство целиком прямо на проезжей части.
Видеозаписи полыхающего мотоцикла появились в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». Очевидцы уточнили, что возгорание транспортного средства произошло после ДТП.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь около 16:45. От мотоцикла остался обугленный остов с задним колесом. В результате происшествия пострадал байкер, его доставили в больницу, пишет 78.ru.