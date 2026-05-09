Круизный лайнер MV Hondius с хантавирусом прибывает к Канарским островам

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
«В настоящий момент прогнозируется прибытие в порт Гранадилья (на острове Тенерифе — ред.) в ночь с сегодняшнего дня на завтра, примерно между 4.00 и 6.00 по канарскому времени (6.00 и 8.00 мск)», — сообщила она в субботу на пресс-конференции.
Как уточнила Гарсия, судно останется на якоре в акватории порта. Перед высадкой эпидемиологи, находящиеся на борту, совместно со службой здравоохранения Испании проведут тщательную оценку состояния пассажиров и членов экипажа для подтверждения того, что они остаются бессимптомными.
После этого пассажиры будут сходить с судна поэтапно и организованно, в зависимости от готовности самолетов для их репатриации.
По словам Гарсии, она вместе с министром внутренних дел Испании и министром территориальной политики вылетит на Канарские острова, чтобы лично контролировать ход операции.
Хантавирусы — род вирусов, передающийся человеку при контакте с грызунами. Данные вирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.