В Москве мужчину арестовали на 15 суток за татуировку трезубца на плече

МОСКВА, 9 мая./ТАСС/. Симоновский суд Москвы арестовал на 15 суток жителя столицы Марата Дроганова за татуировку трезубца на плече. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: Freepik

«Признать Дроганова М. С., виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики или символики схожей с ней до степени смешения) и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказано в документе.

Там отмечается, что 5 мая в общественном месте правонарушитель публично демонстрировал неограниченному кругу лиц татуировку — трезубец, которая располагается у него на правом плече, символ расположен на открытой части тела и доступен для обозрения. «Данное изображение принадлежит экстремистским организациям, которые запрещены на территории РФ», — сказано в решении суда.

Свою вину мужчина полностью признал.