Зато посмотрел на извержение: Россиянин едва не сгинул в горах Гватемалы

Ранее Life.ru рассказывал, что на острове Хальмахера в Индонезии продолжаются поиски 20 человек, исчезнувших после выброса на вулкане Дуконо. К операции привлекли десятки сотрудников, в том числе полицейских, а среди пропавших числятся девять путешественников из Сингапура и остальные — местные жители. Спасатели в очередной раз предупредили о недопустимости приближения к жерлу на расстояние менее четырёх километров, кроме того, эксперты выражают обеспокоенность из-за возможных селевых потоков при выпадении осадков.