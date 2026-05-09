Неизвестные осквернили могилу сына ярославского омбудсмена

В Переславле-Залесском в Ярославской области неизвестные разрушили могилу сына уполномоченного по правам человека в регионе Альфира Бакирова. Об этом он сообщил в субботу, 9 мая.

— Шокирующая весть пришла из Переславля — города, где я долгие годы жил и работал. Неустановленные лица разрушили могилу моего сына Тимура. Не знаю, кому и для чего это нужно. Приложу все усилия, чтобы виновные были найдены, — написал омбудсмен на своей странице в соцсети VK.

8 мая представители посольства России в Вене сообщили, что неизвестные осквернили советское воинское захоронение на Центральном кладбище города. Они повредили надгробия солдат, которые погибли при освобождении Австрии от нацизма.

В тот же день на кладбище на хуторе Копанский в Краснодарском крае 30-летний иностранный гражданин осквернил 14 могил участников специальной военной операции. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений.

15 мая 2025 года эстонские правоохранители задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в осквернении памятника советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине.