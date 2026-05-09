В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в «Максе» сообщил об атаке Вооружённых сил Украины на регион с применением беспилотных летательных аппаратов. В результате происшествия пострадали три мирных жителя.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ с помощью беспилотников продолжают наносить удары по территории нашей области. Пострадали три мирных жителя», — написал глава региона.

Как уточнил губернатор, на участке автодороги Белгород — Комсомольский в результате удара дрона по остановочному комплексу ранения получила женщина. С множественными осколочными повреждениями руки и ушибами спины её доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода.

В то же медицинское учреждение самостоятельно обратился мужчина. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки при атаке беспилотника на коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородского округа. «После оказания помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение», — проинформировал глава региона.

Кроме того, в Шебекинскую центральную районную больницу за медицинской помощью обратился пострадавший от атаки дрона, произошедшей утром 9 мая в Шебекино. Врачи диагностировали у него осколочное ранение грудной клетки. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
