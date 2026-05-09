В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

«ВСУ с помощью беспилотников продолжают наносить удары по территории нашей области. Пострадали три мирных жителя», — написал глава региона.
Как уточнил губернатор, на участке автодороги Белгород — Комсомольский в результате удара дрона по остановочному комплексу ранения получила женщина. С множественными осколочными повреждениями руки и ушибами спины её доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода.
В то же медицинское учреждение самостоятельно обратился мужчина. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки при атаке беспилотника на коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородского округа. «После оказания помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение», — проинформировал глава региона.
Кроме того, в Шебекинскую центральную районную больницу за медицинской помощью обратился пострадавший от атаки дрона, произошедшей утром 9 мая в Шебекино. Врачи диагностировали у него осколочное ранение грудной клетки. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.