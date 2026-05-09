OnlyFans-модель из США признала вину по делу о смерти клиента

32-летняя модель платформы OnlyFans Микаэла Райларсдам признала вину по делу о непредумышленном убийстве после смерти клиента во время фетиш-сессии. Об этом сообщает издание Complex.
По данным СМИ, женщину могут приговорить к четырем годам лишения свободы в рамках сделки со следствием. Оглашение приговора ожидается в следующем месяце.
Изначально Райларсдам предъявили обвинение в убийстве после заключения судмедэксперта о характере смерти 56-летнего Майкл Дейл. Мужчину обнаружили без сознания с пластиковым пакетом на голове.
Следствие утверждает, что в апреле 2023 года Дейл заплатил модели более 11 тысяч долларов за проведение фетиш-сессии. Согласно материалам дела, клиент просил обмотать его пищевой пленкой, прикрепить к ногам женские сапоги и использовать клей в области глаз.
Прокуратура также сообщила об обнаружении видеозаписи происходившего, которую, как утверждается, планировали разместить на OnlyFans. Кроме того, следователи нашли фотографии мужчины с пакетом на голове, отправленные супругу обвиняемой.
После инцидента пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали смерть мозга, а спустя несколько дней мужчину отключили от систем жизнеобеспечения.
Адвокаты Райларсдам заявили в суде, что после произошедшего женщина пыталась оказать клиенту первую помощь и самостоятельно вызвала экстренные службы. По информации американских СМИ, дело рассматривается в рамках соглашения с прокуратурой, предусматривающего смягчение обвинения с убийства на непредумышленное причинение смерти.
