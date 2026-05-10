NYP: в Майами взорвалась лодка с пассажирами

Судно с пассажирами взорвалось в Соединённых Штатах, информирует New York Post.
Инцидент случился в Майами (штат Флорида) неподалёку от туристической достопримечательности. По данным издания, речь идёт о прогулочной лодке, она взорвалась на песчаной косе Хауловер.
Травмы получили 15 человек, они госпитализированы.
«На место выезжали более 25 пожарно-спасательных расчётов округа Майами-Дейд. Обстоятельства и причина взрыва выясняются», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт Piper PA-28 потерпел крушение в жилом районе в штате Аризона. По данным спасательных служб и авиационных властей, в результате происшествия пострадали три человека.