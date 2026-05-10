Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собралась в отпуск, а паспорт оказался недействительным: семья выиграла суд после отказа в вылете в ОАЭ из-за ошибки

Московская семья выиграла суд за испорченный отпуск из-за ошибки в паспорте.

Источник: Комсомольская правда

Супруги из Московского региона хотели отдохнуть в ОАЭ и заранее приобрели недельный тур на семью. Однако уже в аэропорту выяснилось, что в загранпаспорте жены допущена ошибка. В результате отпуск оказался испорченным. За границу жена так и не смогла улететь из-за недочета сотрудников МВД. Супруги подали иск к ведомству и выиграли суд, пишет «Московский комсомолец».

Так, об ошибке в паспорте стало известно по приезде в аэропорт города Адлер. Выяснилось, что в документе женщины отсутствовала вторая строка машиночитаемой зоны. Ей отказали в вылете за пределы страны.

Было установлено, что москвичам не удалось провести отпуск в ОАЭ из-за ненадлежащего оформления загранпаспорта сотрудниками МВД. В пресс-службе Московского городского суда сообщили, что с ответчика взыскан материальный ущерб за покупку тура в размере 120 тысяч рублей, а также компенсация в размере 5 тысяч рублей для каждого из супругов.

ОАЭ полностью открыли воздушное пространство страны в начале мая. Все ранее установленные ограничения отменены. Туристы вновь могут посещать арабское государство.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше