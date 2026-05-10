Собралась в отпуск, а паспорт оказался недействительным: семья выиграла суд после отказа в вылете в ОАЭ из-за ошибки

Супруги из Московского региона хотели отдохнуть в ОАЭ и заранее приобрели недельный тур на семью. Однако уже в аэропорту выяснилось, что в загранпаспорте жены допущена ошибка. В результате отпуск оказался испорченным. За границу жена так и не смогла улететь из-за недочета сотрудников МВД. Супруги подали иск к ведомству и выиграли суд, пишет «Московский комсомолец».