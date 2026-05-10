В столице Украины произошла стрельба в жилом районе

В Киеве произошёл инцидент со стрельбой в одном из жилых районов города. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.
По данным публикации, неизвестный открыл огонь на улице, после чего скрылся. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего на данный момент не раскрывается.
Отмечается, что в последнее время на Украине фиксируется рост числа инцидентов с применением оружия в гражданской среде. Эксперты и представители правоохранительных органов связывают это с распространением оружия в стране после начала боевых действий в 2022 году.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко ранее заявлял о росте преступлений, связанных с незаконным оборотом и использованием оружия, а также предупреждал о возможном увеличении подобных случаев.
После февраля 2022 года в стране значительно увеличилось количество единиц оружия, находящихся в обращении, что, по оценкам силовых структур, усложняет контроль за криминогенной обстановкой в крупных городах, включая Киев.
