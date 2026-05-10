Убегавший от сотрудников ТЦК украинец приставил нож к горлу подростка

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины задержали 43-летнего мужчину после того, как он взял в заложники 13-летнюю девочку при попытке скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщила прокуратура Львовской области.
«Во Львове мужчина, убегая от сотрудников ТЦК и правоохранительных органов, наткнулся на группу подростков. Схватив 13-летнюю девочку, он приставил ей нож к горлу», — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По ее информации, мужчина отпустил девочку только после угроз о возможном применении оружия со стороны правоохранительных служб. Отмечается, что в результате произошедшего девочка не пострадала. Подозреваемый оказался неоднократно судим за имущественные преступления.
С февраля 2022 года в стране была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще фиксируются случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.