ВСУ семь раз за сутки атаковали ДНР, несмотря на перемирие

За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики были зафиксированы семь атак со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в структуре, занимающейся документированием военных преступлений при администрации главы и правительства ДНР.
По данным ведомства, обстрелы произошли несмотря на ранее объявленное российской стороной перемирие. В результате атак поступила информация о гибели одного человека, а также о трех погибших, сведения о которых были подтверждены ранее.
Кроме того, в ходе инцидентов получили повреждения жилые дома и легковые автомобили. Информация о последствиях обстрелов продолжает уточняться.
