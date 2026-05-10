Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У туристической зоны во Флориде произошел взрыв прогулочного судна

В американском городе Майами произошёл взрыв прогулочного судна с пассажирами на борту.

В американском городе Майами произошёл взрыв прогулочного судна с пассажирами на борту. Об этом сообщает New York Post. По предварительным данным, пострадали 15 человек.

Инцидент произошёл рядом с популярной туристической зоной — песчаной косой Хауловер. После взрыва пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

На место происшествия были направлены более 25 пожарно-спасательных расчётов округа Майами-Дейд. Спасатели и экстренные службы оцепили район и приступили к обследованию судна.

Причины взрыва и точные обстоятельства произошедшего пока не установлены. Ведётся проверка, специалисты выясняют техническое состояние лодки и возможные источники воспламенения.

Сообщается также, что район Хауловер считается одной из популярных рекреационных зон южной Флориды, где регулярно находятся частные катера, прогулочные суда и туристические группы, особенно в выходные и праздничные дни.

Читайте также: В столице РФ мужчину арестовали за нацистскую татуировку.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше