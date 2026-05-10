Более 3300 водителей привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения

3311 водителей привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения с начала 2026 года, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области.
Известно, что у 2918 водителей состояние опьянения было установлено, 1287 из них отказались от прохождения процедуры освидетельствования, а 393 человек повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишенными права управления — теперь им грозит уголовная ответственность.
«За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрен административный штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет», — напомнили нижегородцам.
Ранее сообщалось, что полицейские выявили нарушителей в ходе рейдов на Нижне-Волжской набережной.