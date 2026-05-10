Суд в Москве до августа оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Булгакова

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Суд в Москве до августа оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Срок ареста Булгакову и другим фигурантам продлили до 9 августа», — рассказал собеседник агентства.
По делу о мошенничестве в СИЗО находятся Булгаков, гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Дело связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие.
В ходе одного из судебных заседаний стало известно, что имущество Булгакова, членов его семьи и других фигурантов арестовано на общую сумму 180 миллионов рублей. Речь, в частности, идет о квартире в Москве и доме в Подмосковье, которые принадлежат Булгакову и его родственникам.
Ранее стало известно, что расследование дела завершено, защита и обвиняемый ознакомились с его материалами, после чего оно было передано прокурору для утверждения.
Как сообщил РИА Новости источник, прокуратура вернула дело следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками. В постановлении первый заместитель генпрокурора среди прочего указал на несостыковки с установлением ущерба по делу, также возникли вопросы к проведенной экспертизе, сообщал источник. Сейчас защита фигурантов заново знакомится с материалами дела.