В Спасском районе Приморья неделю ищут рыбака, пропавшего 2 мая

В Спасском районе Приморского края уже неделю продолжаются поиски 39-летнего рыбака. Виктор Дёмин уехал из дома в прошлую субботу, 2 мая, и до сих пор не вернулся. Мужчина отправился на рыбалку на озеро Силикатное в селе Спасское.
В ориентировке, распространённой поисково-спасательным отрядом «ПримПоиск», указаны приметы пропавшего: рост около 165 сантиметров, среднее телосложение, тёмные волосы, карие глаза. Мужчина был одет в цветную куртку, чёрные кроссовки и чёрную кепку. Передвигался на чёрно-красном велосипеде.
Волонтёры призывают всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Дёмина, сообщить по телефону горячей линии отряда. Также можно обратиться в полицию.
Поиски продолжаются. Спасатели и добровольцы прочёсывают береговую линию и окрестности озера. Однако пока найти мужчину не удалось.
Спасатели напоминают: отправляясь на рыбалку, особенно в отдалённые места, важно сообщать близким о своём маршруте и предполагаемом времени возвращения. Наличие заряженного телефона и средств связи может спасти жизнь в экстренной ситуации.