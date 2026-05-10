Times Now News: над Парижем поднимается чёрный дым

Крупное возгорание зафиксировано в Франции, информирует Times Now News.
По данным телеканала, инцидент случился в Париже неподалёку от аэропорта Шарль-де-Голль. В материале сказано, что над французской столицей поднимается чёрный дым. Телеканал опубликовал соответствующие кадры.
«Власти не сообщали о раненых людях или остановке работы аэропорта», — говорится в сообщении.
Причина случившегося устанавливается.
Напомним, в 2025 году в здании мэрии Парижа произошло возгорание, пламя поднялось на высоту примерно 30 метров.
Кроме того, в июне прошлого года во Франции за два часа зафиксировали более 40 тысяч ударов молний. По данным BFM TV, скорость ветра в некоторых населённых пунктах достигла 140 километров в час. На Эйфелевой башне этот показатель составил 112 километров в час. В результате погибли не менее двух человек, ещё 17 человек получили травмы.