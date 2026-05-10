В Новосибирске ищут пропавшего ветерана СВО Евгения Прохорова

В Новосибирской области ведутся активные поиски 34‑летнего ветерана специальной военной операции Евгения Прохорова из Красноярского края. Мужчина бесследно исчез спустя сутки после прибытия в город — его разыскивают полиция, волонтёры и родственники, пишет Сиб.фм.
Евгений Прохоров получил тяжёлое ранение в зоне боевых действий, прошёл длительное лечение и готовился к комиссованию. Недавно ему сделали операцию — установили пластину на правой стороне головы.
По словам матери пропавшего, 30 апреля Евгений отправился в Новосибирск к сослуживцу — он находился в официальном отпуске после ранения. Последний раз мужчина выходил на связь 1 мая, тогда он поговорил с матерью и пообещал перезвонить. В тот же день Евгений встречался с сослуживцем — их разговор состоялся по видеосвязи, но сейчас семья не может установить с этим человеком контакт.
Родственники сначала самостоятельно проверяли больницы и морги Новосибирска, но не нашли никаких сведений о Евгении. После этого они обратились в полицию.
Состояние здоровья пропавшего вызывает особую тревогу. Из‑за полученных травм мужчина прихрамывает на левую ногу, плохо владеет левой рукой, с трудом передвигается, имеет осколочное повреждение лёгких, желудка и печени, носит шрам на правой стороне головы после трепанации черепа.
Приметы Евгения Прохорова: рост — около 170 см, вес около 80 кг, среднее телосложение, голубые глаза, был одет в чёрный спортивный костюм.
Всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении Евгения Прохорова, просят незамедлительно сообщить в полицию или связаться с родственниками.