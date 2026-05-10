Ветер сорвал флаги Украины и Эстонии со стен Нарвы

В эстонской Нарве сильный ветер повредил флаги Украины и Эстонии, размещенные на стенах Нарвского замка в преддверии Дня Победы.
На видео, распространенных в соцсетях, видно, что несколько полотнищ, вывешенных рядом с флагом Евросоюза, частично сорвались со своих креплений. Украинский и эстонский флаги оказались практически полностью оторваны и удерживались лишь на отдельных элементах крепежа.
Сообщается, что флаги были размещены по инициативе местных властей. Причиной повреждений, предположительно, стали сильные порывы ветра.
Ранее в Латвии мужчина сорвал и повредил государственный флаг Украины. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье о разжигании национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или вражды.