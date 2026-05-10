При пожаре на Урале погибла семья с детьми

В Свердловской области устанавливаются обстоятельства пожара в частном доме, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает региональная прокуратура. Трагедия произошла утром 4 мая в селе Ленское на улице Кирова.
По данным надзорного ведомства, на месте пожара были обнаружены тела 35-летней женщины и четверых несовершеннолетних двух девочек 16 и 9 лет, а также двух мальчиков 11 и 8 лет.
В региональном управлении МЧС России сообщили, что возгорание было ликвидировано на площади около 7 квадратных метров. В тушении участвовали 9 сотрудников и 3 единицы техники. После ликвидации огня началась работа дознавателей и следователей.
Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего, включая неосторожное обращение с огнем и возможные проблемы с электропроводкой. Точные причины будут установлены после пожарно-технической экспертизы.
Позднее стало известно, что погибшие члены одной семьи. По данным местных СМИ, речь идет о Светлане К. и её детях. Также уточняется, что одна из дочерей в момент пожара находилась в больнице и осталась жива.
По информации МВД, одной из рассматриваемых версий является неосторожность при курении. Предварительно установлено, что смерть могла наступить из-за отравления продуктами горения.
В Следственный комитет Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и возможной халатности. Прокуратура региона проводит проверку исполнения требований пожарной безопасности.
Местные жители характеризуют семью как благополучную. После случившегося в селе организована работа психологов для помощи родственникам и соседям погибших, а также для поддержки выжившего ребенка, потерявшего семью в результате трагедии.
