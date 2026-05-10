В Красноярском крае сохраняется сложная паводковая ситуация

Накануне, 9 мая, спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда выехали в поселок Октябрьский, где ухудшилась паводковая обстановка после того, как поднялась вода в реке Хожо. Они осмотрели затопленные участки, эвакуировали в безопасное место шесть человек.