В аэропорту Денвера самолёт сбил человека при взлёте и загорелся

Ранее в бразильском городе Белу-Оризонти произошла авиакатастрофа — лёгкий самолёт после взлёта врезался в здание. В результате крушения погибли пилот и второй пилот. На борту также находились четыре пассажира. Перед аварией командир воздушного судна успел выйти на связь с диспетчерской вышкой и сообщил о проблемах, возникших сразу после взлёта.