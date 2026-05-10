Жители Бодайбо остались без воды из-за того, что станцию вытолкнуло на берег

Из-за бурного ледохода резко поднялся уровень воды.

Источник: администрация Бодайбо

В ночь на 10 мая в Бодайбо произошла аварийная ситуация на станции «Роса». Из-за бурного ледохода резко поднялся уровень воды — лед вытолкнул станцию на берег. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Станция частично располагается на берегу. В результате резкого подъёма воды и активного движения льдин конструкция сместилась. Сейчас уровень воды снизился, — сообщил мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

Специалисты уже монтируют временный водовод: предстоит проложить трубы до открытой воды, чтобы запустить станцию в работу. По предварительным оценкам, на выполнение этих задач потребуется несколько часов. Местные власти просят население сохранять спокойствие и заранее запастись питьевой водой на ближайшее время.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Катангском районе уровень реки Непа превысил критическую отметку на 66 сантиметров.