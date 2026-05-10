Собака напала на 5-летнего мальчика в Свирске

IrkutskMedia, 10 мая. В Свирске суд удовлетворил иск прокуратуры Черемхово о взыскании компенсации морального вреда в пользу 5-летнего мальчика, пострадавшего после нападения собаки. Надзорное ведомство обратилось в суд после обращения матери ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Установлено, что в мае 2025 года животное напало на ребёнка и причинило ему телесные повреждения в виде рвано-укушенной раны. После проверки прокуратура направила исковое заявление о взыскании компенсации с владельца животного.
Суд требования прокурора удовлетворил и постановил взыскать в пользу ребенка «в лице его законного представителя» компенсацию в размере 50 тысяч рублей. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Ранее депутаты ЗС Иркутской области приняли в первом чтении законопроект об обращении с безнадзорными животными, включающий в том числе мероприятия по эвтаназии агрессивных собак. Законодательную инициативу поддержал 31 депутат, двое парламентариев воздержались, передает корр.редакции.