119 случаев детского туберкулёза обнаружили за год в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2025 году зафиксировали рост заболеваемости туберкулёзом среди детей. «Диагноз поставили 119 несовершеннолетним, что на 74,8 процента больше, чем в прошлом году. Среди подростков от 15 до 17 лет число заболевших выросло на 57,2 процента и составило 33 человека», — говорится в докладе уполномоченного по правам ребёнка Надежды Болтенко.
При этом в регионе уже пять лет нет смертей от туберкулёза среди детей. Медики своевременно привили 95,5% новорождённых. Специалисты утвердили специальный порядок действий на случай, если родители отказываются от диагностики: теперь ребёнок не может посещать занятия в школе или детском саду без справки от фтизиатра. Это правило ввели, чтобы защитить других детей от возможного заражения.
Проверки Роспотребнадзора выявили нарушения в некоторых учебных заведениях: детей допускали к урокам без нужных медицинских заключений после пробы Манту или отказа от тестов. Также были случаи, когда сотрудники школ более года не проходили флюорографию.