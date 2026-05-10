119 случаев детского туберкулёза обнаружили за год в Новосибирской области

При этом в регионе уже пять лет нет смертей от туберкулёза среди детей. Медики своевременно привили 95,5% новорождённых. Специалисты утвердили специальный порядок действий на случай, если родители отказываются от диагностики: теперь ребёнок не может посещать занятия в школе или детском саду без справки от фтизиатра. Это правило ввели, чтобы защитить других детей от возможного заражения.