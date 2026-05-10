Трое мужчин найдены мертвыми в машине на Сахалине

В Сахалинской области нашли тела троих мужчин в салоне автомобиля. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Находка была сделана в районе мыса Крильон Невельского района. Холмский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку.
В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Чтобы установить точные причины гибели мужчин, назначена медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.