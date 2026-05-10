В Чили у города Лебу зафиксировано сильное землетрясение

РИА Новости сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, что в центральной части Чили зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Сейсмическая активность отмечена в районе прибрежного города Лебу.
Эпицентр землетрясения, по уточнённым данным службы, располагался примерно в 34 километрах к юго-западу от Лебу. Население самого города составляет около 22 тысяч человек. Очаг залегал на глубине порядка 23 километров.
На текущий момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.
Землетрясение было зарегистрировано как одиночное сейсмическое событие средней магнитуды для региона, расположенного на стыке тектонически активных зон тихоокеанского побережья Южной Америки.
Читайте также: Спектакли на украинском обрушили посещаемость театра Мариуполя.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.