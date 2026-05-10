Непристойное фото у Байтерека: как наказали 19-летнего астанчанина

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям рассмотрено дело в отношении парня по факту совершения мелкого хулиганства (ч.1 ст. 434 КоАП).
В ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что молодой человек, находясь возле монумента «Байтерек», сделал непристойную фотографию и разместил ее в интернете, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие граждан.
«Действия правонарушителя выразились в создании непристойного визуального жеста с использованием монумента “Байтерек”, что свидетельствует о явном неуважении к обществу и нарушении общепринятых норм поведения», — отметили в суде.
В судебном заседании парень вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
Факт правонарушения подтверждается фотографией и материалами дела.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП либо привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест от 5 до 15 суток.
Постановлением суда он признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 5 суток.
«При определении меры административного взыскания суд учел степень и характер совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и направленного на проявление неуважения к обществу, выразившегося в неподобающем поведении, а также данные о личности правонарушителя, в том числе его молодой возраст (2006 года рождения) и статус студента», — добавили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, ранее полиция заявила о задержании 19-летнего жителя Астаны, который разместил в соцсетях непристойное фото с монументом «Байтерек». Материалы по факту мелкого хулиганства были направлены в суд для принятия решения.