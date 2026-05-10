Тела трех мужчин обнаружены на Сахалине: признаков насильственной смерти нет

На Сахалине обнаружили тела трех мужчин. Трупы найдены в одном из автомобилей. Машина стояла в районе мыса Крильон Невельского района. Об этом уведомили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.
Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК организовал проведение доследственной проверки по данному происшествию. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. На данный момент подробности ЧП неизвестны.
«В ходе осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти мужчин не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в региональном СУ СК.
Днем ранее тело нашли в Воронежской области. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту гибели 64-летнего мужчины. Тело обнаружено в Воронеже около одного из домов по улице Ломоносова.