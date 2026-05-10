За сутки в Омской области резко увеличилось количество пьяных водителей

В воскресенье, 10 мая 2026 года, омские правоохранители огласили сводку о правонарушениях за прошедшие сутки. Обращает на себя внимание резко увеличившийся показатель по нетрезвым водителям.
«549 административных материалов составлено госавтоинспекторами за нарушение Правил дорожного движения. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержаны 20 человек», — заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Отметим, что в предыдущие сутки всего 8 омичей позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения.