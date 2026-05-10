Мошенники пытаются заставить самарцев платить «штрафы» за земельные участки

О новом способе сетевого мошенничества предупредило самарское областное управление Росреестра.

Источник: Аргументы и факты

Аферисты присылают владельцам дачных участков поддельные уведомления о том, что те нарушают земельное законодательство и должны оплатить штраф «со скидкой». А когда доверчивые дачники выполняют их рекомендации, мошенники получают ещё и доступ к их личных данных на Госуслугах, после чего оформляют фейковые кредиты.

«Единственным документом для оплаты административного штрафа за нарушение земельного законодательства является постановление о назначении административного наказания… Постановление вручается правонарушителю лично при рассмотрении административного дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг», — поясняет руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов.

Никакие государственные документы не присылаются через мессенджеры, чаты, соцсети и личную электронную почту. В любом сомнительном случае следует сразу обращаться в территориальный орган Росреестра.