Мошенники пытаются заставить самарцев платить «штрафы» за земельные участки

Аферисты присылают владельцам дачных участков поддельные уведомления о том, что те нарушают земельное законодательство и должны оплатить штраф «со скидкой». А когда доверчивые дачники выполняют их рекомендации, мошенники получают ещё и доступ к их личных данных на Госуслугах, после чего оформляют фейковые кредиты.
«Единственным документом для оплаты административного штрафа за нарушение земельного законодательства является постановление о назначении административного наказания… Постановление вручается правонарушителю лично при рассмотрении административного дела, направляется заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг», — поясняет руководитель самарского Росреестра Вадим Маликов.
Никакие государственные документы не присылаются через мессенджеры, чаты, соцсети и личную электронную почту. В любом сомнительном случае следует сразу обращаться в территориальный орган Росреестра.