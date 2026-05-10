Автомобиль переехал женщину при въезде на парковку в Кокшетау

На кадрах видно, как автомобиль при въезде на парковку сначала наезжает на бордюр, после чего сбивает женщину и переезжает ее.
Спустя несколько секунд из автомобиля выходит женщина средних лет — предположительно, именно она находилась за рулем в момент ДТП.
По данным imedia, ДТП произошло 9 мая 2026 года в одном из дворов жилого дома в Кокшетау.
В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.