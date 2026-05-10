В Дубинино братья 8 и 10 лет устроили пожар площадью более 50 кв. м

В селе Дубинино Шарыповского округа восьмилетний и десятилетний братья ради забавы подожгли сухую траву в дачном кооперативе — и устроили пожар, который охватил свыше 50 кв. м. территории.
Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, сначала мальчики пытались потушить огонь своими силами, но, не справившись, рассказали о случившемся матери, которая и вызвала пожарных. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар. Никто не пострадал.
Мальчиков задержали.
«В настоящее время сотрудники полиции собрали материал проверки в полном объёме. Для принятия решения он будет направлен в противопожарную службу. Также действия школьников рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних», — отметили в МВД, призвав граждан края объяснить своим детям, что с огнём играть нельзя: шалость может обернуться бедой и принести вред как самим несовершеннолетним, так и окружающим.