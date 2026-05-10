Рабочий погиб на шахте в Восточно-Казахстанской области

«9 мая 2026 года на Артемьевской шахте ТОО “Востокцветмет” произошел несчастный случай. По предварительным данным при выполнении ремонтных работ механик пыле-вентиляционной службы упал с высоты около 9 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью. Для выяснения причин и обстоятельств несчастного случая создана специальная комиссия. Ведется расследование», — говорится в сообщении.