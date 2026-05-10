МВД предупредило о мошеннической схеме с квартирами умерших

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство, рассказал РИА Новости замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, аферисты обращаются от лица дальнего родственника покойного и просят открыть наследственное дело.

«Нотариус по закону не имеет права отказать. А в дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего», — пояснил собеседник агентства.

В схемах с так называемыми выморочными квартирами могут участвовать сразу несколько человек из различных госорганизаций. Эта стратегия по-прежнему остается актуальной. Больше всего таких случаев фиксируют в российских мегаполисах, добавил Горяев.