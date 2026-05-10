Заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе

Пассажиров пока не пускают на берег. Первыми лайнер покинут 14 граждан Испании — их переправят военным транспортом в клинику Мадрида, где поместят на строгий карантин. Остальные будут ждать специальных репатриационных рейсов прямо в своих каютах.
Местные власти заверили, что прибытие судна не представляет угрозы для жителей островов. Разработан чёткий протокол эвакуации. После того как всех постояльцев вывезут, MV Hondius примерно с 30 членами экипажа, среди которых есть один россиянин, уйдёт в Нидерланды на тотальную дезинфекцию.
Напомним, вирус подтвердили у восьми человек на борту. Трое заразившихся скончались, один пациент находится в реанимации в ЮАР в критическом состоянии. Инкубационный период может длиться несколько недель, поэтому не исключены новые случаи. На лайнере сейчас находятся около 150 человек — в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус андес не опасен для россиян.
