Заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе

Напомним, вирус подтвердили у восьми человек на борту. Трое заразившихся скончались, один пациент находится в реанимации в ЮАР в критическом состоянии. Инкубационный период может длиться несколько недель, поэтому не исключены новые случаи. На лайнере сейчас находятся около 150 человек — в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус андес не опасен для россиян.