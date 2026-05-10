В Хабаровском крае мошенники выманили у пенсионерки 4,5 млн рублей

«На этой неделе 74-летней жительница края стала жертвой мошенников. Женщине поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником военкомата, который сообщил, что ее погибшему сыну положен Орден Мужества, для получения которого необходимо продиктовать свои паспортные данные, что она и сделала», — говорится в сообщении пресс-службы в мессенджере «Макс».
После этого пенсионерке позвонил якобы специалист портала «Госуслуги». Ей сообщили, что ее аккаунт был взломан, а на неизвестного человека оформлена доверенность. Далее, по словам женщины, ей позвонил лжесотрудник силового ведомства, который сообщил, что деньги с ее счетов якобы перевели на реквизиты участника Вооруженных сил Украины (ВСУ), за что ей пригрозили обвинением в госизмене и наказанием вплоть до пожизненного заключения.
Испуганной женщине назначили «адвоката». В ходе разговора с ним она рассказала о своих сбережениях, после чего ее убедили обналичить 4,5 млн рублей и поехать в «казначейство» в Новосибирск.
Прибыв в город, пенсионерка связалась со «следователем», который направил ее по адресу, где ее ожидал мошенник. Он назвал ей кодовое слово «звезда», после чего женщина передала ему сумку с деньгами. Взамен мужчина отдал ей «акт передачи меченого номинала».
После передачи денег все собеседники перестали выходить на связь: тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
В пресс-службе управления МВД по Нижегородской области 2 мая сообщили, что пенсионер из Дзержинска потерял 8,5 млн рублей из-за действий мошенников. Уточняется, что по указанию злоумышленников пенсионер снял наличные и занял деньги у родственников, после чего перевел их на «безопасные счета».