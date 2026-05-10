В Москве 15 безбилетников получили реальные сроки за нападения на контролеров

«За последние три года в городском транспорте выявили 140 нарушителей закона. Они вели себя агрессивно по отношению к контролерам. 15 безбилетников получили сроки до 3,5 года лишения свободы. Напомню, что проверка факта оплаты проезда — это должностная обязанность наших сотрудников. Нападение на них квалифицируются как преступление в отношении представителей власти. Максимальный срок наказания за это — до 10 лет лишения свободы», — сказал он.
По его словам, нарушителей обвинили в совершении противоправных действий по двум статьям: 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».
Ликсутов напомнил, что с 2023 года на самых востребованных маршрутах столицы проводятся усиленные проверки оплаты проезда. С 2024 года они стали еженедельными. Эти меры помогают выявлять нарушителей и повысить ответственность пассажиров. Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты составляет 5 тыс. руб.