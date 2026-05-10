Один уволен, другие наказаны: чем закончился скандал с командирами СОБР в Атырау

Стали известны результаты служебного расследования в отношении руководства специального отряда быстрого реагирования (СОБР) в Атырау, которое обвиняли в нецензурной брани и рукоприкладстве, передает «Ак Жайык».

Источник: Соцсети

Начальник управления по работе с личным составом ДП Атырауской области Нуржан Шаеденов сообщил, что в ходе служебного расследования установлены факты нарушения служебной этики.

В итоге по решению дисциплинарной комиссии командир роты Нурбахыт Басаров уволен из органов внутренних дел, а остальным объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Напомним, ранее сотрудники СОБР ДП Атырауской области пожаловались на действия своих командиров. Они утверждали, что руководство подразделения оскорбляет подчиненных и применяет силу.

В частности, подчиненные заявили, что особенно рьяно переходят на личности командир СОБР Еркебулан Сапанов, а также командиры рот Ерик Карабаев и Нурбахыт Басаров.

В ДП Атырауской области пояснили, что начали служебную проверку.