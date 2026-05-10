Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Флот в Севастополе проведет учебные стрельбы по всему побережью

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье до 22 часов запланировано проведение стрельбы из различных видов оружия. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Ориентировочно до 22:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства — ред.)", — сказано в сообщении.

По информации Развожаева, стрельбы будут проводить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.

«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее», — добавил губернатор Севастополя.

В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше