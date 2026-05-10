Флот в Севастополе проведет учебные стрельбы по всему побережью

Ориентировочно до 22:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства — ред.)", — сказано в сообщении.
По информации Развожаева, стрельбы будут проводить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
«Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее», — добавил губернатор Севастополя.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.