53 человека спасли из горящей многоэтажки в Анапе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Информация о возгорании на улице Тверской поступило диспетчеру 9 мая в 18:43.
Первые подразделения пожарно-спасательного гарнизона были на месте спустя несколько минут. Выяснилось, что горит квартира, пламенем охвачено 70 квадратных метров.
Локализовать огонь удалось к 20 часам. Спустя еще пять минут открытое горение было ликвидировано.
В 20:40 пожар был потушен полностью. На месте работали 55 человек при помощи 18 пожарных машин.
Из здания спасли 53 человека, 80 — эвакуировали.
Напомним, три человека пострадали при пожаре в сетевом магазине в Армавире. Уточняется, что все пострадавшие — взрослые.
Мы писали, в Новороссийске эвакуировали жильцов из горящего многоквартирного дома. Возгорание произошло на ул. Рубина.