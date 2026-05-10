Над Курской областью за сутки сбили 98 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 98 беспилотников различного типа над территорией Курской области. Кроме того, украинские войска нанесли 102 артиллерийских удара по отдаленным районам и 18 раз атаковали с помощью взрывных устройств. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Глава региона уточнил в своем канале в «Макс», что в погибших и пострадавших нет. Однако без разрушений не обошлось.
Возле села Дурово Рыльского района атака повредила остекление жилого дома. В селе Крупец пострадал бункер для хранения зерна. В деревне Рыжевка снаряды повредили фасад и крышу дома, выбили окна, а также нанесен ущерб хозяйственной постройке.
Шесть жителей Чечни пострадали при атаке БПЛА.